Вашингтон, 23 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Twitter ввела в заблуждение регулирующие органы, ложно заявив о надежной защите своих пользователей от хакеров и спама, сообщает 23 августа The Washington Post со ссылкой на бывшего руководителя службы безопасности соцсети Питера Затко.

Twitter

Затко написал 84-страничную жалобу, в которой говорится, что Twitter ложно утверждал, что у компании есть надежный план безопасности. По словам программиста, сам он предупреждал коллег о том, что соцсеть использует устаревшее и уязвимое программное обеспечение.

Отметим, что обвинения в адрес руководства Twitter появились в тот момент, когда компания начала судиться с предпринимателем Илоном Маском, который решил расторгнуть сделку о покупке соцсети за $44 миллиарда, сославшись на то, что компания не хочет делиться данными о количестве ботов.

Маск обвинил Twitter в сокрытии информации, так как руководство соцсети отказалось делиться информацией о том, как она рассчитывает процент ботов на своем сервисе. Судебное разбирательство назначено на 17 октября.