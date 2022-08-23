Волгоград, , 17:37 — REGNUM Порядка ста нейрохирургических операций провели врачи Волгоградского областного онкодиспансера в новом профильном отделении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августе в пресс-службе администрации региона.

Волгоградский онкодиспансер https://www.volgograd.ru

В нейрохирургическом отделении оборудовано 30 коек для круглосуточного стационара. Врачи проводят операции пациентам с опухолями центральной, периферической нервной системы и позвоночного столба. Сразу после оперативного вмешательства к лечению пациента подключаются радиологи и химиотерапевты.

С момента открытия отделения в мае 2022 года хирурги провели уже порядка 100 операций. Современное медицинское оборудование закупили в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».