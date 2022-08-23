Ярославль, , 17:32 — REGNUM В Ярославской области количество отремонтированных дворов в 2022 году выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Об этом 23 августа на социально-экономическом форуме «Стратегия — работа на результат» рассказал член рабочей группы проекта «Наши дворы», заместитель мэра Ярославля Евгений Чуркин, сообщает правительство Ярославской области.

Евгений Чуркин на форуме «Стратегия — работа на результат» Yarregion.ru

Форум посящен подведению промежуточных итогов губернаторских проектов. Приведение дворов в порядок опережающими темпами, комплексный подход к благоустройству дворовых пространств — главные задачи при реализации проекта «Наши дворы», которую в январе этого года поставил врио губернатора Михаил Евраев.

«Все дворы, попавшие в программу, получают не только качественно заасфальтированные проезды, но и модернизацию уличного освещения, новые пешеходные связи, современные детские и спортивные площадки», — отметил заместитель мэра Ярославля Евгений Чуркин.

Благоустройство дворов по губернаторской программе проходит не только в крупных городах, но и в районах области. До конца сезона будут благоустроены 225 дворов, смонтирована 91 спортивно-игровая площадка, обустроены 23 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Всего на реализацию проекта направлено более 1 млрд 900 млн рублей. Из них 1,2 млрд — федеральные средства. Их Ярославская область смогла получить благодаря переговорам, проведённым с федеральный центром Михаилом Евраевым. 700 миллионов направлены из бюджета Ярославской области.

«Благодаря инициативе главы региона, мы смогли значительно увеличить объемы благоустройства. В Угличском районе в этом году в рамках губернаторской программы «Наши дворы» будет благоустроено 9 дворовых территорий, обустроено 8 спортивно-игровых площадок и 2 площадки для выгула собак», — сказал глава Угличского района Анатолий Курицин.

Сейчас работы в рамках губернаторского проекта завершены более чем на половине объектов. Михаил Евраев анонсировал продолжение проекта «Наши дворы» и в следующие годы.