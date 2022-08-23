Москва, , 17:31 — REGNUM Восстановление мирной жизни в Донбассе является ключевой задачей, и никто не должен остаться в стороне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, Володин вместе с главами нескольких комитетов Госдумы совершил рабочую поездку в ДНР, где встретился с главой республики Денисом Пушилиным и депутатами Народного Совета Донецкой Народной республики.

«Когда нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение в отношении признания независимости Донецкой народной республики, мы все его поддержали независимо от партийных билетов и партийных программ», — отметил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Он напомнил, что в феврале 2022 года парламентарии единогласно поддержали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой.

По словам Володина, сейчас ключевая задача — восстановление мирной жизни на Донбассе, и «здесь никто не должен стоять в стороне».

«Надо помогать и делать все для того, чтобы мир и покой пришел в семьи, чтобы были созданы рабочие места, чтобы были благоустроены города», — сказал спикер Госдумы.

Также он отметил, что многие российские регионы активно помогают в восстановлении пострадавших районов ДНР.

«Депутаты, избранные от этих регионов, могли бы взаимодействовать с конкретными районами и городами, ведя прием граждан, оказывая поддержку в решении вопросов, которые стоят перед ними», — сказал Володин.

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