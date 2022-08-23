Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM За минувшие сутки площадь активного горения на пожаре в Воротынском районе увеличилась до 360 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

Тушение пожара в нижегородском лесу пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

Группировка сил и средств, привлеченных на борьбу с огнем, увеличена до 881 человека и 156 единиц техники.

Теперь на пожаре работают три вертолета МИ-8, которые произвели 291 сброс объемом 873 тонны. Также работают аэромобильные группировки МЧС из других регионов страны.

«Работа осложняется установившейся аномально жаркой погодой и труднодоступностью — около тысячи га занимают болота. Угрозы населенным пунктам нет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар полыхает с 11 августа. 15 августа огонь перешел на территорию Юринского района Марий Эл. В Нижегородской области и Юринском районе действует режим ЧС в лесах.

Днем ранее площадь активного горения составляла 350 гектаров, за сутки она выросла на 10 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем, по последним данным, составляет 6,8 тыс. гектаров. Появился второй очаг возгорания.

Жаркая и сухая погода в Нижегородской области и Марий Эл сохранится как минимум до конца августа, по предварительному прогнозу синоптиков.

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