Новосибирск, , 17:30 — REGNUM Введённые западными странами экономические санкции против России выявили определённую зависимость некоторых критических для национальной безопасности производств и их технологий от поставок и услуг иностранных компаний в разных, даже порой дружественных нам странах. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время дискуссии на стартовавшем 23 августа форуме «Технопром».

Глава Новосибирской области Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что преодоление этих проблем и возможность их быстрого решения российскими предприятиями составляет основной смысл понятия «технологический суверенитет».

«Технологический суверенитет — это владение определённым набором критических технологий, — подчеркнул Травников. — И здесь уместно вложение бюджетных средств. Но я бы обратил внимание ещё на территориальный аспект в достижении технологического суверенитета. Мы понимаем, что количество территорий, где есть средства для быстрого достижения владения критическими технологиями достаточно небольшое. Это исторически сложившееся научно-технологические центры. Важно, чтобы уделялось внимание и развитию этих территорий».

При этом он отметил, что значимую роль в формировании «технологического суверенитета» играют регионы и отдельные территории.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске с 23 по 26 августа пройдёт IX международный форум технологического развития «Технопром». Основная его тема — технологический суверенитет и устойчивое развитие России.

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