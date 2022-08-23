Новосибирск, 23 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Введённые западными странами экономические санкции против России выявили определённую зависимость некоторых критических для национальной безопасности производств и их технологий от поставок и услуг иностранных компаний в разных, даже порой дружественных нам странах. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время дискуссии на стартовавшем 23 августа форуме «Технопром».

Анна Алябьева ИА REGNUM Глава Новосибирской области Андрей Травников

Он подчеркнул, что преодоление этих проблем и возможность их быстрого решения российскими предприятиями составляет основной смысл понятия «технологический суверенитет».

«Технологический суверенитет — это владение определённым набором критических технологий, — подчеркнул Травников. — И здесь уместно вложение бюджетных средств. Но я бы обратил внимание ещё на территориальный аспект в достижении технологического суверенитета. Мы понимаем, что количество территорий, где есть средства для быстрого достижения владения критическими технологиями, достаточно небольшое. Это исторически сложившиеся научно-технологические центры. Важно, чтобы уделялось внимание и развитию этих территорий».

При этом он отметил, что значимую роль в формировании «технологического суверенитета» играют регионы и отдельные территории.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске с 23 по 26 августа пройдёт IX международный форум технологического развития «Технопром». Основная его тема — технологический суверенитет и устойчивое развитие России.

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