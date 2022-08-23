Москва, 23 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Роспотребнадзор перед началом учебного года проанализировал более 26 тысяч школьных меню, 2% из которых оказались не соответствующими установленным требованиям. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба надзорного ведомства.

Admomsk.ru Школьное питание

«Специалистами Роспотребнадзора проанализировано более 26 тысяч школьных меню. Из них 2% не соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомством в настоящее время принимаются меры для устранения выявленных недочётов.

В пресс-службе уточнили, что вопрос готовности школ к началу учебного года обсуждался на селекторном совещании с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора, которое провела глава ведомства Анна Попова.

В ходе совещания было отмечено, что в отдельных школах пищеблоки будут работать с превышением нагрузки, что потребует особого контроля за безопасностью и качеством питания со стороны Роспотребнадзора.