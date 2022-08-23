Владикавказ, 23 августа 2022, 17:28 — REGNUM В Северной Осетии раскрыто мошенничество в сфере автострахования. В совершении преступления подозревается местный житель, похитивший с помощью автоподстав более 2 млн рублей у страховых компаний.
Как установили следователи, у обвиняемого была разработана целая преступная схема. Он устанавливал на автомашины негодные детали, бывшие в употреблении запчасти и комплектующие от них. После совершения поставочных ДТП, он получал выплаты.
После таких подставных ДТП он обращался в страховые компании и получал выплаты. Всего ему удалось провернуть пять таких дел, за что теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.