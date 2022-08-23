Владикавказ, 23 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Северной Осетии раскрыто мошенничество в сфере автострахования. В совершении преступления подозревается местный житель, похитивший с помощью автоподстав более 2 млн рублей у страховых компаний.

Машина после ДТП

Как установили следователи, у обвиняемого была разработана целая преступная схема. Он устанавливал на автомашины негодные детали, бывшие в употреблении запчасти и комплектующие от них. После совершения поставочных ДТП, он получал выплаты.

«Злоумышленник использовал преимущественно дорогостоящие иномарки премиум-класса, в том числе оставленные на временное хранение на территории станции техобслуживания. После «перекройки» авто, обвиняемый подыскивал подходящие локации для столкновения и доставлял автомобили на предполагаемое место с целью инсценировки ДТП», — сообщили о деталях мошенничества в МВД по региону.

После таких подставных ДТП он обращался в страховые компании и получал выплаты. Всего ему удалось провернуть пять таких дел, за что теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.