Тимишоара, Румыния, 23 августа, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В заброшенном корпусе некогда всемирно известного румынского завода ELBA в Тимишоаре на западе Румынии найдено 80 нелегальных иммигрантов, проживавших на территории бывшего предприятия на протяжении последних нескольких месяцев. Об этом 23 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

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Отмечается, что нелегалы были задержаны в ходе специальной полицейской операции. Абсолютное большинство из них не имеет документов, остальные были идентифицированы как граждане стран Северной Африки и Ближнего Востока. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале широкомасштабной акции по выявлению и депортации нелегалов. Только за последнюю неделю в стране были задержаны до 900 иммигрантов.