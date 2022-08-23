Констанца, Румыния, , 18:07 — REGNUM В румынском черноморском порту Констанца на юго-востоке страны изъята крупная партия контрабандных товаров. Об этом 23 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Пресс-служба Челябинской таможни

По данным пограничной полиции Румынии, в ходе специальной таможенной проверки контейнеров, прибывших из Китая, обнаружены тысячи наименований одежды и электроники.

Груз предназначался для одной из компаний, зарегистрированной на территории бывшей УССР.

Общая стоимость изъятого товара, который, по свидетельствам экспертов, не является контрафактом, составляет четыре с половиной миллиона леев ($1 млн). Ведется следствие.

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