В румынском порту изъяли крупную партию контрабанды для б. УССР
Констанца, Румыния, 23 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В румынском черноморском порту Констанца на юго-востоке страны изъята крупная партия контрабандных товаров. Об этом 23 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.
Пресс-служба Челябинской таможни
По данным пограничной полиции Румынии, в ходе специальной таможенной проверки контейнеров, прибывших из Китая, обнаружены тысячи наименований одежды и электроники.
Груз предназначался для одной из компаний, зарегистрированной на территории бывшей УССР.
Общая стоимость изъятого товара, который, по свидетельствам экспертов, не является контрафактом, составляет четыре с половиной миллиона леев ($1 млн). Ведется следствие.