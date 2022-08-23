Вашингтон, 23 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни, вероятно, продлит государственные льготы для семей с низким уровнем дохода, предусматривающие скидки на детское питание, сообщает 23 августа Politico.

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Ранее министерство сельского хозяйства США временно покрыло стоимость детских молочных смесей для малообеспеченных семей в штатах, которые получают детское питание по федеральной программе (WIC). Данное решение было принято после закрытия крупного завода Abbott в связи с бактериями, найденными в детском питании.

Так как срок действия нынешних льгот истекает 30 сентября, а работа завода еще полностью не налажена, правительство решило продлить помощь во избежание резкого усиления дефицита детских смесей.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. Так, в Южном Техасе прилавки с детским питанием почти опустели, а некоммерческие организации оказались вынуждены работать сверхурочно, чтобы обеспечить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за госпитализации по меньшей мере четырех детей и одного летального случая. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы.