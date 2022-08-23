Страсбург, Франция, 23 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Скорость евроинтеграции Сербии зависит от процесса полного согласования её внешней политики и политики безопасности с политикой ЕС. Об этом заявил 23 августа докладчик Европейского парламента по Сербии Владимир Билчик.

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Депутат Европарламента уточнил, что это подразумевает введение санкций против России и «нормализацию отношений» между Сербией и Косово.

Билчик прокомментировал на своей странице в «Твиттере» визит министра внутренних дел Сербии Александра Вулина в Москву 22 августа, не назвав при этом его имени.

«Когда член правительства Сербии во время официального визита в Москву выступает против ЕС, в Европе все это замечают», — заявил Билчик.

Напомним, что Александр Вулин 22 августа в Москве встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.