Новосибирск, , 17:18 — REGNUM В России формируется цифровая система управления наукой. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на IX Международном форуме технологического развития «Технопром» в Новосибирске.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

«До конца года в планах запустить 13 сервисов на единой цифровой платформе «Гостех», — уточнил он. — Они помогут исследователю эффективно выстроить свою работу: сэкономить время и снизить бюрократическую нагрузку, быстро найти заказчиков и финансирование. А это значит — запустить продукт или решение в реальную экономику».

Напомним, ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что в России разрабатывается концепция технологического развития страны. По его словам, в стране по аналогии с цифровым спецназом появится научный спецназ.

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