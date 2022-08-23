Вашингтон, 23 августа 2022, 17:47 — REGNUM США внесли семь китайских компаний в список экспортного контроля из соображений национальной безопасности и внешней политики, сообщает 23 августа Reuters со ссылкой на министерство торговли Соединённых Штатов.
Согласно уведомлению министерства, в список включен ряд китайских корпораций, связанных с аэрокосмической и электронными отраслями, а также с научно-исследовательским институтом КНР. Как утверждают в Вашингтоне, данные компании «приобрели и пытались приобрести американские товары с целью развития вооруженных сил Китая».
Отныне американские поставщики должны будут получать лицензию перед отправкой каких-либо товаров внесённым в список компаниям.
Ранее Китай решительно осудил добавление 33 китайских предприятий в «непроверенный список» экспортного контроля США, призвав Вашингтон «исправить ошибки» и вернуться на путь взаимовыгодного сотрудничества.
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