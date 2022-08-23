Ижевск, , 17:12 — REGNUM В Государственном Театре оперы и балета Удмуртской Республики им. П. И. Чайковского состоялась торжественная церемония открытия вторых Международных детских инклюзивных творческих игр. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Открытие Международных детских инклюзивных игр в Ижевске пресс-служба правительства Удмуртии

В мероприятии принимают участие более 2,8 тыс. одаренных детей с 6 лет, а также молодежь в возрасте до 27 лет с ментальными нарушениями, родители, педагоги и волонтеры. На игры съехались представители 57 регионов России, а также Донецкой народной республики, Армении и Белоруссии.

Впервые детские инклюзивные творческие игры проходят в очном формате.

«В области организации доступной среды республика делает очень серьезные шаги, и они гораздо более глубокие, чем просто архитектурная доступность, хотя все гости отмечают: по сравнению с многими другими городами видно, что в Ижевске она создается системно», — подчеркнула директор Общественного объединения «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» и сопредседатель организационного комитета Игр Наталья Крель.

Она добавила, что не менее важно создавать программы и знания, которые кардинально меняют самого человека и его мировоззрение. Также очень важный фактор развития — это люди, которые умеют общаться с ребятами и взрослыми с инвалидностью, обучать их. И в Удмуртии таких людей появляется все больше и больше.

23 августа проходят конкурсные показы финалистов и мастер-классы от известных исполнителей, артистов и художников. Торжественная Церемония закрытия Игр состоится 24 августа в 13:30 на фан-зоне в парке им. Кирова.

ИА REGNUM напоминает, первые Международные детские инклюзивные творческие игры проводились в Хабаровском крае в августе прошлого года. Но тогда все мероприятия игр были реализованы в онлайн-формате на электронных площадках. В прошлогодних играх приняли участие 1149 исполнителей и коллективов.