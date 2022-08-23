Уфа, , 17:37 — REGNUM Побратимские отношения между башкирским городом Стерлитамаком и столицей иранской провинции Северный Хорасан городом Боджнурдом предложил установить премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом он заявил во время встречи с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином, 23 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Назаров отметил, что динамичное и конструктивное развитие отношений Башкирии и Ирана помогает укреплять стабильность и безопасность на Востоке, взаимное доверие и дружбу.

Ранее сообщалось о том, что в ходе визита делегации Ирана в Башкирию были достигнуты предварительные договоренности о возможном установлении побратимских отношений между городом Уфой и столицей Центральной провинции городом Араком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Иране намерены открыть офис представителя Башкирии при Торгпредстве России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране могут открыть представительство Башкирии