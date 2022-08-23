Москва, 23 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей назначено бывшему диакону Андрею Кураеву за дискредитацию ВС России, сообщили 23 августа в Никулинском районном суде Москвы.

Анатолий Григорьевич Чайко Андрей Кураев

Суд признал Кураева за его публикацию в LiveJournal виновным в совершении административного правонарушения, подпадающего по статью о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ.

Речь идёт о публикации от 18 апреля, которая позже была удалена.