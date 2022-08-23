Шадринск, Курганская область, , 17:07 — REGNUM Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев вместе с главой попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергеем Степашиным в городе Шадринске Курганской области приняли участие в открытии на заводе «Точинвест Цинк» новой линии цинкования метизов. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Уральского федерального округа.

На заводе металлоконструкций в Шадринске

«В Шадринске, в целом в Курганской области выстроено эффективное взаимодействие между властью и бизнесом. Благодаря этому возрождаются производства, меняется город. Вся атмосфера здесь настроена на позитивные изменения и самое главное, что есть перспектива движения вперед!» — заявил Владимир Якушев.

Отмечается, что линия цинкования метизов в Шадринске — самая высокопроизводительная в УрФО.

«Это наш ответ тем, кто пугал нас несколько месяцев назад, что всё рухнет, экономика остановится, мы видим, что открываются новые производства, приходят новые инвесторы. Россия развивается, движется вперёд», — отметил Владимир Якушев.

Развитием Шадринского завода металлоконструкций занимается группа компаний «Точинвест» со штаб-квартирой в Рязани. В этом году исполняется пять лет, как компания ведёт бизнес на Урале. Завод в Шадринске производит металлоконструкции для объектов энергетического комплекса, дорожного хозяйства, промышленного и гражданского строительства, оказывает услуги горячего цинкования. В 2021 году данное предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда» под руководством Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководитель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин будет находиться с рабочей поездкой в Курганской области до 24 августа включительно