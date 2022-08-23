Мурманск, , 20:07 — REGNUM Гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньгафест» прошёл в Коми, где были представлены блюда кухонь коренных малочисленных народов России. Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, решение о проведении «Шаньгафеста» было принято после арктического фестиваля «Териберка».

Кухня Василий Иванов © ИА REGNUM

"На фестивале «Териберка» мы тестировали готовые к выходу на рынок услуги по организации питания от предприятий, специализирующихся на арктической кухне. По мере её внедрения в сегменты туристической инфраструктуры наши шеф-повара становятся востребованными за пределами Мурманской области — с их практикой хотят ознакомиться в других регионах. Фестивали региональной кухни становятся площадками для обмена знаниями между предпринимателями», — отметила Екатерина Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Мурманскую область представила команда мобильной арктической кухни «Вкус Арктики. Френдшеф» из Кировска совместно с родовой саамской общиной. Среди блюд, представленных для дегустации, оказались салат из семги с морошкой, суп из речной рыбы с ржаной мукой и вороникой, чай из чаги. Гостей фестиваля также угостили пловом с олениной, хибинским иван-чаем и овсяным десертом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посёлок Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова. Главным занятием местных жителей является мелкое частное рыболовство, а с недавних пор и обслуживание туристов, которые приезжают посмотреть на арктический посёлок.

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