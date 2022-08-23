Воронеж, 23 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил коллег с попаданием в новый санкционный список Канады, а премьер-министра этой страны призвал пересмотреть фильм «Тупой и ещё тупее», снятый в Голливуде в 1994 году с Джимом Керри в главной роли. Об этом глава региона написал 23 августа в телеграм-канале, сопроводив пост фотографией канадского премьера и голливудского киноактёра.

Марина Каширская ИА REGNUM Александр Гусев

«Господин Трюдо сегодня бодро отрапортовал своему сюзерену о введении новых персональных санкций в отношении тех, кто защищает русских людей на Донбассе. Что ж, премьер-министру Канады советую лишь пересмотреть фильм, с чьим главным героем его так активно сравнивают. Может, сходство не только внешнее?» — задаётся вопросом Гусев.

«А всех своих попавших в санкционный список коллег поздравляю с очередным признанием результатов их работы, двигаемся дальше», — добавил глава Воронежской области, также внесённый в этот список.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада расширила антироссийский санкционный список, включив туда 62 физлица и одну организацию. В число физлиц, попавших под санкции, вошло несколько губернаторов, в том числе глава Воронежской области.