Черкесск, 23 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Три курортные территории в Северо-Кавказском федеральном округе вошли в десятку наиболее популярных направлений для отдыха в бархатном сезоне. Первенство занял город Пятигорск Ставропольского края. Именно в этот город, по данным Tvil.ru, направятся большинство туристов, запланировавших отдых в горах в сентябре 2022 года. При этом само число бронирований выросло на 67% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ольга Заузанова Вершины Домбая

«Туристы бронируют активный отдых в горах в начале осени от двух до восьми ночей и тратят на проживание от 2,5 до 4,6 тыс. рублей в сутки», — сообщила пресс-служба главы Карачаево-Черкесии со ссылкой на портал бронирования отелей.

Столица Северной Осетии — Владикавказ в рейтинге занял седьмое место, Домбай в Карачаево-Черкесии — десятое. Кроме этих мест отдыха, в ТОП-10 отдыха в горах в бархатный сезон вошли Красная Поляна (Сочи), Екатеринбург, Новый Афон (Абхазия), Чемал (Алтай), Бахчисарай (Крым), Петропавловск-Камчатский и Красноярск.