Вологда, 23 августа 2022, 17:00 — REGNUM В ходе спецоперации на территории бывшей УССР погиб 26-летний житель Вашкинского района Вологодской области. Об этом сообщает администрация района.
«В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Долотов Артем Сергеевич. Артему было всего 26 лет», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 августа, стало известно о гибели трех военнослужащих из Мурманской области, принимавших участие в спецоперации.