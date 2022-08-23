Вологда, 23 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на территории бывшей УССР погиб 26-летний житель Вашкинского района Вологодской области. Об этом сообщает администрация района.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

«В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Долотов Артем Сергеевич. Артему было всего 26 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 августа, стало известно о гибели трех военнослужащих из Мурманской области, принимавших участие в спецоперации.