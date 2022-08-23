Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Генеральный директор британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио предупредил, что новый закон США о снижении цен на некоторые лекарства помешает компаниям вкладывать вырученные с продаж средства в разработку новых препаратов и навредит инновациям, сообщает 23 августа Reuters.

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Сорио считает, что новая законодательная мера США в ближайшие годы негативно скажется на самом продаваемом лекарстве от рака Tagrisso, а также на другом популярнейшем препарате Enhertu.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе в США был принят закон, в соответствии с которым пожилые пользователи медицинской страховки Medicare смогут получать рецептурные лекарства по более низкой цене.

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