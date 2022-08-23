В Ярославле испортили ещё один памятник архитектуры
Ярославль, 23 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославле очередной памятник архитектуры подвергся варварскому ремонту, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о доме на улице Андропова 25/9.
Собственник или арендатор закрасил часть фасада, облицованного майоликовой плиткой. Это самая яркая черта исторического торгового здания, которое является выявленным объектом культурного наследия. На части домаосталась плитка, на части она закрашена, что существенно изменило облик памятника.
Закрашенную плитку поставляла известная на рубеже XIX–XX веков московская контора Артура Перкса. На здании сохранилась реклама поставщика. К счастью, она не пострадала.
Это не первый подобный случай в Ярославле. Несколько лет назад так же был закрашен облицованный плиткой фасад здания товарищества «Проводник» на углу улиц Первомайской и Максимова. Проблема ещё и в том, что на глазури краска не дежится и быстро облезает, из-за чего фасад окончательно теряет свою привлекательность.
ИА REGNUM просит считать эту публикацию официальным обращением в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.