Ярославль, 23 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославле очередной памятник архитектуры подвергся варварскому ремонту, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о доме на улице Андропова 25/9.

Ремонт объекта культурного наследия в Ярославле

Собственник или арендатор закрасил часть фасада, облицованного майоликовой плиткой. Это самая яркая черта исторического торгового здания, которое является выявленным объектом культурного наследия. На части домаосталась плитка, на части она закрашена, что существенно изменило облик памятника.

«Дом, о котором идет речь, искренне жаль, каждый новый арендатор «обновляет» свою часть фасада, не заботясь о единстве облика исторического здания. А между тем это зона ЮНЕСКО, где каждый объект важен и работает на создание целостного образа Ярославля. Случай с покраской плитки, действительно, похож на акт вандализма. Такой декор — это уникальный артефакт эпохи рубежа 19-20 веков, а в Ярославле существует всего пара зданий с такой плиткой», — высказала своё мнение о «новшестве» кандидат исторических наук, краевед Мария Александрова.

Ремонт объекта культурного наследия в Ярославле

Закрашенную плитку поставляла известная на рубеже XIX–XX веков московская контора Артура Перкса. На здании сохранилась реклама поставщика. К счастью, она не пострадала.

«Артур Перкс, разместивший рекламу своей фирмы на одном из фрагментов плитки, был легендарной личностью. Поставлял в регионы России отделочные материалы зарубежных производителей, приобщал провинцию к эстетике городской жизни эпохи модерна. А сегодня складывается впечатление, что эстетика и уважение к истории не играют никакой роли», — добавила Мария Александрова.

Это не первый подобный случай в Ярославле. Несколько лет назад так же был закрашен облицованный плиткой фасад здания товарищества «Проводник» на углу улиц Первомайской и Максимова. Проблема ещё и в том, что на глазури краска не дежится и быстро облезает, из-за чего фасад окончательно теряет свою привлекательность.

ИА REGNUM просит считать эту публикацию официальным обращением в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.