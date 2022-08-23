Калуга, 23 августа, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Калужской области 1 сентября 348 общеобразовательных учреждений распахнут двери для 116 тыс. школьников, из них первоклассников — 13 тыс. 115 человек, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева.

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В 2022 году в области будет создано почти 3,5 тысячи новых школьных мест. 1 сентября в регионе откроются две новые школы: в Медыни и Малоярославце. Продолжается строительство школ в микрорайоне Заовражье в Обнинске, а также в микрорайонах Кубяка и Байконур в Калуге. Завершается строительство школы в селе Лопатино Тарусского района. Одна из ключевых задач — полностью ликвидировать в регионе двусменное обучение.

Калужская область наращивает темпы строительства и ремонта школ. Всего в программу капитального ремонта включено 49 школ, 10 школ отремонтированы.