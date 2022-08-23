Ижевск, , 16:57 — REGNUM В Удмуртии ремонт дорог идёт в рамках четырех программ. Сейчас работы ведут на 52 участках дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», три дороги ремонтируют по региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий», по «Опорному плану дорожной деятельности» запланирован ремонт четырех непроезжих дорог, ремонт четырех региональных трасс и реконструкция автодороги Ижевск — Сарапул проводится на средства федерального бюджета по программе «Содействие», сообщил глава минтранса региона Алексей Горбачев в ходе прямого эфира, который провел Центр управления регионом (ЦУР).

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В связи с удорожанием материалов и автозапчастей для техники все компании в этом дорожном сезоне испытывают повышенную нагрузку.

«Проблемы возникают с поставками щебня, который Удмуртия завозит с Урала. Задержки составляют от 20 до 45 дней. Из-за задержки в поставках на некоторых объектах работы начнутся позже», — предупредил министр.

Так, 12 объектов протяженностью 8 км в Якшур-Бодьинском районе начнут ремонтировать только в сентябре. Аналогичная ситуация складывается в Увинском, Селтинском, Вавожском и Можгинском районах. Однако Горбачев пообещал, что до конца октября все работы будут выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Удмуртии по дорожному нацпроекту в нормативное состояние привели 111 объектов. Общая протяженность участков дорожных работ составила 139,6 км. Благодаря тому, что 2021 год в республике был объявлен Годом села, в рамках нацпроекта отремонтированы дороги в муниципальных районах и сельских поселениях: обновить удалось 72 таких объекта.

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