В районе Севастополя уничтожен беспилотник
Севастополь, 23 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над морем недалеко от Севастополя беспилотный летательный аппарат, сообщил 22 августа губернатор Михаил Развожаев.
Марина Каширская ИА REGNUM
Севастополь
Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.
Тип и принадлежность сбитого аппарата пока не установлены.