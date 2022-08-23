Севастополь, 23 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над морем недалеко от Севастополя беспилотный летательный аппарат, сообщил 22 августа губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.

Тип и принадлежность сбитого аппарата пока не установлены.