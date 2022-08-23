Казань, , 17:13 — REGNUM В условиях действующих санкций в Татарии утвердили перечень продукции, необходимой для импортозамещения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Всего в списке 1792 наименования продукции, в том числе шеллак, бальзамы и прочие природные камеди и смолы, руды и концентраты цветных металлов, крахмалы, дрожжи, корма готовые для сельскохозяйственных животных, алкогольные напитки, ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей, нетканые материалы, столярные изделия, неметаллы, инсектициды, гербициды, клеи, моющие и стиральные средства, эфирные масла, смазочные материалы, провитамины, шины, фурнитура для мебели пластмассовая, стекло безопасное, слуховые аппараты, цифровые видеокамеры и многое другое.

Ранее ИА REGNUM передавало, Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, несмотря на санкции Запада, продолжает работу и успешно заменяет импортные материалы и комплектующие на отечественные. На предприятии строят нескольких десятков судов различных классов и ведется проработка вопросов импортозамещения с российскими промышленными предприятиями и конструкторскими бюро.

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