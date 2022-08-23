Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Комиссия по развитию застроенных территорий (РЗТ) согласовала программу реновации кварталов в посёлке Песочный и на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ООО «СПб Реновация» (группа «Самолет»), которая уже несколько лет работатет в рамках программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге».

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

В посёлке Песочный реновация будет проходить в три очереди, при этом первую разделят на три этапа. Специалисты демонтируют ветхие одноэтажные каркасные дома, которые были построены в 1940-х годах. ООО «СПб Реновация» до конца 2024 передаст 21,3 тыс. кв. метров построенного жилья для расселения. Также компания ведёт строительство детских садов и школ.

В квартале по адресу Гражданский проспект, дом 1-1А по передадут нанимателям порядка 3,8 тыс. кв. метров жилья. В рамках реновации снесут четыре дома. Работы завершат до конца 2023 года. На территории квартала появится школа на 1100 мест и детский сад — на 130 мест.

Напомним, что ранее реновацию по программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» завершили в городе Колпино. На заключительном этапе ООО «СПб Реновация» (группа «Самолет») возвело дом на 21,4 тыс. кв. метров и на 547 квартир.

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