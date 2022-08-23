Рязань, 23 августа 2022, 17:02 — REGNUM Качественной связью обеспечили огнеборцев, борющихся с природными пожарами в Рязанской области. Об этом 23 августа в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.
По словам руководителя, при содействии Минцифры России в районе пожара уже организован автоматический межсетевой роуминг. Это позволяет абонентам подключиться к любой базовой станции независимо от оператора. Ещё две мобильные базовые станции предоставит МТС — их направят в самые сложные для пожаротушения места, в Клепиковский и Спасский районы. Станции обеспечат связью как штаб МЧС, так и местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, на тушении природных пожаров задействовано более девяти тысяч человек, синоптики в ближайшие дни прогнозируют сухую и жаркую погоду.
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