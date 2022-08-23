Бухарест, , 16:53 — REGNUM Цена на электроэнергию на внутреннем рынке Румынии превысила 3 тыс. леев ($610) за мегаватт-час, что является абсолютным максимумом в новейшей истории страны. Об этом 23 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Плакат «Шире используйте электричество!», 1954

Сложившаяся ситуация возникла из-за аварии на одной из крупнейших электростанций Румынии — Ернутской АЭС в Трансильвании, а также из-за резкого повышения спроса на этот вид носителей среди промышленных потребителей.

Предполагается, что в ближайшее время румынское правительство рассмотрит пакет мер по введению дополнительных субсидий на оплату электроэнергии для нескольких тысяч предприятий мелкого и среднего бизнеса, а также миллионов бытовых пользователей электроэнергии.

Напомним, только за последний год стоимость электричества в Румынии поднималась четырежды. На сегодняшний день более 75% граждан не в состоянии вовремя оплачивать соответствующие предоставленные услуги.

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