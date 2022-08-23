Вологда, 23 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В 2022 году в Вологодской области на борьбу с безработицей выделено 224, 08 млн рублей: 136,6 млн рублей из федерального и 87,4 млн — из областного бюджетов, сообщает региональное правительство.

Безработные

«Средства выделены на комплекс мер, которые так или иначе могут оказывать влияние на достижение численности занятого населения до уровня 2020 года. Речь идет о более чем 535 тысячах человек», — отметил начальник департамента труда и занятости Олег Белов.

По данным министерства, c начала этого года в рамках действующего Комплекса 66 безработных граждан получили в службе занятости единовременную финансовую помощь в размере 70 тысяч рублей на открытие собственного дела, а пять начинающих предпринимателей получили микрозаймы на развитие бизнеса. Также в рамках Комплекса на территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» было создано 216 новых рабочих мест.

С начала года в регионе трудоустроено при содействии органов службы занятости почти 8,5 граждан, 56 граждан из числа выпускников прошли стажировку на вологодских предприятиях, 673 безработных вологжанина приступили к обучению по направлению службы занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года уровень безработицы в РФ может увеличиться — при оптимистичном варианте не выше 5%, а при пессимистичном — 6%.