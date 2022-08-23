Магнитогорск, Челябинская область, 23 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области участников организованной преступной группы осудили за сбыт немаркированной табачной продукции. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В группу входили 63-летний мужчина и пять женщин. По данным следователей, свою деятельность они осуществляли в течение двух с половиной лет. В итоге у них изъяли 172 550 пачек сигарет на общую сумму более 24 млн рублей.

Также было установлено, что своей деятельностью эти граждане причинили обладателю товарного знака ущерб на сумму больше 3 млн рублей.

Подсудимые признали свою вину и заявили, что раскаиваются в содеянном. Кроме того, двое являются пенсионерами, а ещё у двоих есть несовершеннолетние дети. Суд это учёл и назначил каждому по два года условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, суд постановил конфисковать системные блоки и ноутбук, изъятые у граждан.