Севастополь, 23 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО над морем в районе Севастополя 23 августа, сообщил в телеграм-канале губернатора Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 августа над Севастополем также сработала система ПВО, в районе села Верхнесадовое был сбит объект.