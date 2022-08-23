Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Об ослаблении НАТО из-за необходимости помогать ВСУ рассказал 23 августа офицер разведки США Скотт Риттер в заявлении в отставке, транслируемом You Tube.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили арсенал бандеровских боевиков «ещё до начала поставок НАТО». Затем российские военные уничтожили практически всё, что НАТО, растрачивая свои запасы, поставляло ВСУ.

Американский представитель добавил, что ружие альянса уничтожается, а ВСУ это всё равно не помогает: они сейчас находится в подавленном состоянии.

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