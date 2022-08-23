Вашингтон, 23 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Об ослаблении НАТО из-за необходимости помогать ВСУ рассказал 23 августа офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в заявлении, транслируемом в YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили арсенал бандеровских боевиков «ещё до начала поставок НАТО». Затем российские военные уничтожили практически всё, что НАТО, растрачивая свои запасы, поставляло ВСУ.

Американский представитель добавил, что оружие альянса уничтожается, а ВСУ это всё равно не помогает: они сейчас находятся в подавленном состоянии.