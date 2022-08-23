Москва, 23 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» мешает президенту Польши реализовать польский газовый проект. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя призыв Анджея Дуды демонтировать «Северный поток — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«В первую очередь Дуда реализует польский газовый проект, который объединяет Норвегию с её газовыми источниками, страны Прибалтики, а также имеет выход [на территории бывш. УССР]. Ему «Северный поток — 2» уже давно мешает, как кость в горле, и он давно ратует, чтобы газопровод прекратил своё существование. Даже задолго до его запуска», — отметил политолог.

«Польша проводит целенаправленную работу, пытаясь ликвидировать своего конкурента. И хочет поднять политические очки своего газового проекта, пытаясь показать, что чуть ли не Польша является основной газовой страной в Европе, как бы это парадоксально ни звучало. Здесь в ход идёт и сланцевый газ, который через порты идёт через Польшу или Литву. И Дуда почему-то считает, что Брюссель должен признать Польшу газовой империей в Европе», — прокомментировал собеседник ИА REGNUM.

В интервью CNN Дуда заявил, что газопровод «Северный поток — 2» нужно полностью демонтировать из-за специальной военной операции. По его мнению, СП-2 якобы является «политическим проектом».

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