Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Министерство транспорта США призвало владельцев автомобилей Kia Telluride и Hyundai Palisade, выпущенных в период с 2020 по 2022 год, припарковывать машины на улице вдали от домов и других строений, так как данные модели были отозваны из-за риска возгорания, сообщает 23 августа Reuters.

Hyundai Palisade

По данным министерства, в США пока не было зафиксировано случаев пожаров, аварий или травм, связанных с потенциальным возгоранием данных автомобилей. Тем не менее владельцам транспортных средств рекомендовано соблюдать меры безопасности до тех пор, пока их машины не будут отремонтированы.

Ранее национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала официальное расследование в отношении 416 тысяч автомобилей компании Tesla, водители которых пожаловались на неожиданную работу тормозов, управляемых системой автопилота.

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