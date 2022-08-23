Ставрополь, , 16:42 — REGNUM В Ставропольском крае новый учебный год в некоторых школах может начаться без необходимого числа педагогов. В регионе наблюдается дефицит педкадров, о чем заявляют многие директора школ и подтверждает исследование российской платформы по поиску работы hh.ru.

Учитель во время ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным портала, за неделю до 1 сентября — к 23 августа 2022 года — открытыми остаются около сотни вакансий для учителей. Больше всего объявлений с предложениям работы в Ставрополе, Пятигорске, Минеральных Водах, Ессентуках и Михайловске. При этом в среднем предлагается заработная плата около 30 тыс. рублей.

По данным минтруда и соцзащиты края, с начала 2022 года в регионе было заявлено около 1600 вакансий педагогов, большая часть из которых (почти 80%) — в городах. Как отметил замглавы ведомства Борис Семеняк, ежегодно составляются прогнозы по потребности в кадрах на перспективу.

«По прогнозам, в 2023 году будет нужно 1688 работников образования, в ближайшие семь лет — 11 606», — цитирует замминистра «АиФ-СК».

По мнению директоров школ, дефицит учителей вызван в первую очередь низкой заработной платой.