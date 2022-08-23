Белгород, , 16:39 — REGNUM Призовое место в международном конкурсе «Портрет фронтовой собаки» заняла 14-летняя школьница из Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства региона.

Возложение цветов к памятнику фронтовой собаки. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конкурс организовал Музей Победы, в нём участвовали более 2,5 тыс. человек. Рисунки школьников, начинающих и профессиональных художников рассказывали о собаках-помощниках времён Великой Отечественной войны. Работы прислали жители 79 регионов России и многих других стран.

Белгородская школьница Екатерина Д. с рисунком «На страже» заняла второе место в номинации 12-14 лет. На основе работ-победителей организаторы выпустят лимитированную коллекционную серию открыток. Победителей ждут подарки от Музея Победы и партнёров конкурса.