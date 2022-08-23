Тюмень, 23 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Власти Тюменской области финансово поддержат пять бизнес-проектов. Об этом сообщает Инвестиционное агентство региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

В Тюменском районе агентство вложит 105 млн рублей селекционно-семеноводческий центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой. Будет создано 24 рабочих места. Причём под реализацию данного инвестпроекта земельный участок будет предоставлен в аренду без проведения торгов.

Также в Тюменском районе финансовую поддержку в 65 млн рублей направят в строительство склада готовой продукции для круглогодичного хранения материалов. Здесь будет создано 10 рабочих мест.

В Армизонском районе создадут туристический комплекс. Объём инвестиций по проекту — 60 млн рублей. Будет создано пять рабочих мест.

На глэмпинг-парк в лесной зоне, детский патриотический лагерь и водоём для организации форелевой рыбалки в Заводоуковском городском округе направят более 9 млн рублей. Появится 17 рабочих мест.

В Тобольском районе на базе старого санатория, который сейчас не работает, создадут оздоровительный центр. Объем инвестиций — 355 млн рублей. Здесь будет создано 62 рабочих места.