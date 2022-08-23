Вашингтон, 23 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Министерство труда США обвинило корейскую компанию Hyundai в нарушении федеральных законов о детском труде на заводе в штате Алабама, сообщает 23 августа Reuters со ссылкой на документы федерального суда.

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Американский регулятор подал документы в Окружной суд США, утверждая, что на компанию SL Alabama, являющуюся дочерней компанией Hyundai, работали дети младше 16 лет. Отмечается, что такая практика наблюдалась с ноября 2021 года.

В SL Alabama признали, что дети действительно принимали участие в работе завода по производству фар, задних фонарей и других компонентов для автомобилей Hyundai и Kia. При этом в свою защиту компания заявила, что найти несовершеннолетних работников ей помогла сторонняя фирма по кадрам, название которой не указывается.

Пока остается неясным, грозят ли компании штрафы и иные санкции.

Напомним, что федеральные законы США и законы штата Алабама запрещают лицам младше 16 лет работать на промышленных предприятиях ввиду опасности для их жизни.