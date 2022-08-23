Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае спасатели оказали помощь туристам, заблудившимся в горах Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Южном РПСО МЧС России 23 августа.

SKas Горная часть территории города Сочи. Вид с горы Ахун в сторону Красной Поляны

Инцидент случился вечером 22 августа. На тропе, идущей от Агурских водопадов в сторону башни на горе Ахун, заблудились двое туристов из Ульяновска. Поднимаясь от слияния рек Агура и Агурчик в сторону смотровой башни, молодые люди сошли с тропы, долго плутали и снова вышли к поляне на слиянии двух рек. Чтобы не рисковать, они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие спасатели вывели туристов к статуе Прометея рекреационного объекта «Орлиные скалы», затем доставили их в городскую черту.