Красногорск, 23 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Ямочный ремонт дорог завершен в Подмосковье на 57%. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Kaluga-gov.ru Ремонт дороги

На данный момент три городских округа завершили работы на 100%, а общая реализация программы ямочного ремонта дорожного полотка в Подмосковье составила около 381 тыс. квадратных метров устраненных дефектов асфальтового покрытия.

«В этом сезоне по количеству устраненных ям по первой и второй волне лидируют городские округа Жуковский, Дубна, Талдомский по 100%, догоняют их Пушкинский и Серебряные Пруды — 97%, почти рядом идет Электрогорск (96%), Королев (91%) и Долгопрудный (88%)», — сказано в сообщении.