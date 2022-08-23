Минск, , 16:48 — REGNUM Если в Херсонской и Запорожской областях состоятся запланированные на сентябрь референдумы о присоединении к России и большинство проголосует «за», то это актуализирует вопрос углубления российско-белорусской интеграции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Херсон и Запорожье могут продемонстрировать, что за полгода можно достичь несоизмеримо более глубокого уровня интеграции, чем в рамках тянущегося четверть века строительства Союзного государства. Возникнет вопрос: если Херсон и Мелитополь можно включить в общее с Москвой политическое пространство за полгода, то почему так долго идёт аналогичный процесс с Минском? Белорусским властям придётся искать ответ на него. Скорее всего, президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать свою уже привычную риторическую формулу «мы настолько умные, что сможем из двух суверенных государства построить чуть ли не унитарное государство». Однако после присоединения Херсонщины и Запорожья придётся уже не просто говорить, а реально что-то строить». Олег Ковалёнок

По мнению политолога, в деле углубления российско-белорусской интеграции «мяч на стороне Москвы». «Думаю, всем очевидно, что по своей воле белорусские власти ни на какое углубление не пойдут. Они это уже много раз доказывали. Однако играть с Москвой в «многовекторность» Минску всё сложнее. И в этой ситуации Кремль может сделать Лукашенко предложение, от которого нельзя отказаться. А может и не сделать. Так или иначе, судьба интеграции сегодня в руках российского руководства», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что условия для интеграции Херсонской и Запорожской областей в состав России «почти созрели».