Эксперт: если юг б. УССР войдёт в РФ за полгода, то что с Белоруссией?
Минск, 23 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Если в Херсонской и Запорожской областях состоятся запланированные на сентябрь референдумы о присоединении к России и большинство проголосует «за», то это актуализирует вопрос углубления российско-белорусской интеграции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, в деле углубления российско-белорусской интеграции «мяч на стороне Москвы». «Думаю, всем очевидно, что по своей воле белорусские власти ни на какое углубление не пойдут. Они это уже много раз доказывали. Однако играть с Москвой в «многовекторность» Минску всё сложнее. И в этой ситуации Кремль может сделать Лукашенко предложение, от которого нельзя отказаться. А может и не сделать. Так или иначе, судьба интеграции сегодня в руках российского руководства», — считает Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что условия для интеграции Херсонской и Запорожской областей в состав России «почти созрели».